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عقار جسر السويس.. استمرار رفع أنقاض ​ ولا حصيلة عن العدد الكلي للسكان وقت الانهيار

10:24 ص السبت 27 مارس 2021
عقار جسر السويس.. استمرار رفع أنقاض ​ ولا حصيلة عن العدد الكلي للسكان وقت الانهيار

انهيار عقار جسر السويس

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن جهود رفع الانقاض في عقار جسر السويس المنهار ما زالت مستمرة.

وأصاف المصدر، لمصراوي، اليوم، أنه لا يوجد حصر كامل بعدد من كانوا داخل المنزل وقت الانهيار.

وأشار المصدر، إلى أنه حتى الآن حصيلة الانهيار 5 وفيات و28 مصابا تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات.

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ضحايا عقار جسر السويس عقار جسر السويس جسر السويس انهيار

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