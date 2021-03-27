عقار جسر السويس.. استمرار رفع أنقاض ولا حصيلة عن العدد الكلي للسكان وقت الانهيار
كتب- محمد نصار:
قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن جهود رفع الانقاض في عقار جسر السويس المنهار ما زالت مستمرة.
وأصاف المصدر، لمصراوي، اليوم، أنه لا يوجد حصر كامل بعدد من كانوا داخل المنزل وقت الانهيار.
وأشار المصدر، إلى أنه حتى الآن حصيلة الانهيار 5 وفيات و28 مصابا تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات.
لمتابعة كل ما يتعلق بانهيار عقار جسر السويس في تغطية خاصة (اضغط هنا)
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان