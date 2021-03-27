عقار جسر السويس.. استمرار رفع أنقاض ​ ولا حصيلة عن العدد الكلي للسكان وقت الانهيار

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن جهود رفع الانقاض في عقار جسر السويس المنهار ما زالت مستمرة.

وأصاف المصدر، لمصراوي، اليوم، أنه لا يوجد حصر كامل بعدد من كانوا داخل المنزل وقت الانهيار.

وأشار المصدر، إلى أنه حتى الآن حصيلة الانهيار 5 وفيات و28 مصابا تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات.

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