12 صورة ترصد كارثة انهيار عقار جسر السويس

تصوير- محمد حسام الدين:

تواصل قوات الانقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية ،من جهودها للبحث عن المفقودين أسفل إنقاص عقار جسر السويس المنكوب.

واستعانت القوات بمشاركة اجهزة المحافظة القاهرة بنحو 2 حفار ، و3 لوادر و5 سيارات نقل لرفع آثار تراكمات الانهيار والبحث عن المفقودين.

وتم انتشال جثث 5 أشخاص ولقوا مصرعهم فيما أصيب 23 وتواصل أعمال البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

ورصدت عدسة مصراوي كارثة انهيار عقار جسر السويس، وكان فريق من محققي النيابة العامة والمباحث الجنائي انتقل إلى موقع انهيار عقار جسر السويس المنكوب للوقوف على أسباب الانهيار والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين، حيث تم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.