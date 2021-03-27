قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وانتقل محافظ القاهرة لموقع حادث انهيار العقار برفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات الانقاذ.