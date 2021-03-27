تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
وانتقل محافظ القاهرة لموقع حادث انهيار العقار برفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات الانقاذ.
الخبر التالى:حدث ليلاً| النائب العام يصدر قرارات لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج.. وانهيار عقار بجسر السويس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان