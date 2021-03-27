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تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار

06:18 ص السبت 27 مارس 2021
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قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وانتقل محافظ القاهرة لموقع حادث انهيار العقار برفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات الانقاذ.

تشكيل لجنة هندسية عقار جسر السويس قوات الحماية المدنية انهيار عقار خالد عبدالعال

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