أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بعثة جزر القمر تصل القاهرة لمواجهة المنتخب القومي

05:32 ص السبت 27 مارس 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب -محمد عبيد
وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، بعثة منتخب جزر القمر ، استعدادًا لمواجهة المنتخب القومي، وذلك مساء الإثنين المقبل، ضمن ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقالت مصادر بالمطار، إن سلطات المطار أنهت إجراءات وصول بعثة منتخب جزر القمر من مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، وكان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأهل منتخب جزر القمر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها بالكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك عقب تحقيق نقطة ثمينة أمام منتخب توجو.

مطار القاهرة الدولي منتخب جزر القمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المنتخب القومي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انهيار عقار مأهول بالسكان في جسر السويس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا