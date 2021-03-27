بعثة جزر القمر تصل القاهرة لمواجهة المنتخب القومي
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كتب -محمد عبيد
وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، بعثة منتخب جزر القمر ، استعدادًا لمواجهة المنتخب القومي، وذلك مساء الإثنين المقبل، ضمن ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
وقالت مصادر بالمطار، إن سلطات المطار أنهت إجراءات وصول بعثة منتخب جزر القمر من مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، وكان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وتأهل منتخب جزر القمر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها بالكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك عقب تحقيق نقطة ثمينة أمام منتخب توجو.
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