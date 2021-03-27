"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. والسعودية تصدر تعميمًا للعاملين بقطاع الحج والعمرة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.
كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 670حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 36حالة جديدة.
وكشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، وفاة 10 حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، بمستشفيات المحافظة بينهم 8 سيدات.
ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:
ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة
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بينهم 8 سيدات.. وفاة 10 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية
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