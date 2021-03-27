اليوم.. مصر للطيران تسيّر 63 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب
كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 63 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (تورونتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبي، الدوحة، عمّان، لندن، نيويورك، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، أثينا، البحرين، نيروبي، آديس أبابا، الشارقة، الخرطوم)، و18 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7 آلاف راكب.
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