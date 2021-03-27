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وفد "نقل النواب" يتفقد موقع حادث قطاري سوهاج.. ويزور المصابين بالمستشفيات

02:00 ص السبت 27 مارس 2021
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كتب- نشأت علي:
تفقد منذ قليل، وفد اللجنة المصغرة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موقع حادث تصادم قطاري سوهاج الوقوف على آخر ملابسات الحادث الأليم.

وقررت لجنة النقل والمواصلات، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود الضبع وعضوية النائب حسام عاشور والنائب أحمد سعد والنائب مصطفى محمود ، لتفقد مكان الحادث.

كما قام وفد لجنة النقل بزيارة مصابي الحادث بالمستشفيات وزيارة المصابين بمستشفى طهطها، وذلك للاطمئنان علي صحتهم والتأكد من اداء الخدمة الصحية علي أكمل وجه.

وقال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات صحفية خاصة، إن اللجنة تتابع بشكل دقيق حادث التصادم بين قطارين الذي وقع في محافظة سوهاج، على أرض الواقع و من خلال التواصل مع الجهات المسئولة للتعرف على كل التفاصيل.

وأكد الضبع، أن اللجنة تنتظر كافة التفاصيل بشأن الحادث، لتقوم بدورها في مناقشة ملابسات الحادث بناء على المعلومات الرسمية التي ستحصل عليها.

ووجه وفد لجنة النقل خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الأليم متمنين للمصابين الشفاء العاجل.​

لجنة النقل والمواصلات حادث قطاري سوهاج مجلس النواب حادث تصادم

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