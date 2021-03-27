بالصور.. رئيس "حقوق إنسان النواب" يزور مصابي حادث قطاري سوهاج

كتب- نشأت علي:

زار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مستشفى سوهاج العام للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والسيد اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج.

واطمأن رئيس لجنة حقوق الإنسان على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

وعبر رئيس لجنة حقوق الإنسان عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الشهداء جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين.