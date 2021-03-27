أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بالصور.. رئيس "حقوق إنسان النواب" يزور مصابي حادث قطاري سوهاج

01:55 ص السبت 27 مارس 2021
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- نشأت علي:
زار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مستشفى سوهاج العام للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والسيد اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج.

واطمأن رئيس لجنة حقوق الإنسان على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

وعبر رئيس لجنة حقوق الإنسان عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الشهداء جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين.

لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب حادث قطاري سوهاج مستشفى سوهاج العام

الخبر التالى:

وفد "نقل النواب" يتفقد موقع حادث قطاري سوهاج.. ويزور المصابين بالمستشفيات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا