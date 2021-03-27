7 وزارء في 10 سنوات.. حوادث القطارات تدهس مسئولي الحكومة
كتب– أسامة علي:
على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، تسبب حوادث القطارات في الإطاحة بـ7 وزارء من مناصبهم، نظرًا لحجم الكارثة.
ويرصد "مصراوي" أبرز وزراء النقل الذين تركوا مناصبهم بسبب حوادث القطارات:
سليمان متولي 2000
تقدم الدكتور سليمان متولي، وزير النقل والمواصلات، باستقالته من منصبه بعد سقوط امرأة من حمام القطار أثناء مسيره، بعد فترة طويلة استمرت نحو 20 عامًا، قضاها وزيرًا للنقل.
إبراهيم الدميري 2002 - 2012
تعد حادثة قطار "العياط" التي راح ضحيتها أكثر من 350 راكبًا، هي الأسواء من نوعها في تاريخ السكك الحديدية، والتي صنفت من أسوأ 10 حوادث قطارات في العالم.
وقع الحادث 20 فبراير 2002، في عهد الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات، وأدى إلى تقديم استقالته.
كما تم إقالته مرة آخرى، عام 2012، عقب وقوع حادث قطار دهشور، إثر اصطدامه بسيارتين، وأدى إلى وفاة 27 شخصًا.
لطفي منصور 2009
وفي أكتوبر عام 2009، استقال محمد لطفي منصور، وزير النقل والمواصلات بعد اصطدم قطارين بمحطة العياط، نتيجة توقف قطار على القضبان، وأسفر عن وفاة 30 راكبًا وإصابة العشرات.
رشاد المتيني 2012
شهد العام حادث تصادم قطار في محافظة أسيوط بأتوبيس لنقل الأطفال، وراح ضحية الحادث 47 طفلًا و13 مصابًا، وترتب عليه إقالة محمد رشاد الميتيني، وزير النقل آئنذاك.
حاتم عبداللطيف 2013
تسببت حادثة قطار البدرشين، الذي راح ضحيته 19 راكبًا وإصابة 117 آخرين إلى إقالة الدكتور حاتم عبداللطيف، يناير 2013.
هشام عرفات 2019
في 27 فبراير 2019، شهدت محطة مصر برمسيس حادث مروعًا، إثر اصطدام قطار برصيف المحطة، ونتج عنه مصرع 20 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين، ونتج عنها استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
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