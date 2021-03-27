​"المجتمعات العمرانية": تشغيل أتوبيسات الهيئة بنظام النقل المستدام والذكي

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور أحمد الكافوري، مدير وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية، أستاذ الطرق والنقل بجامعة طنطا، أنه تمت الموافقة على تقديم شركة "مواصلات مصر" لخدمة النقل الجماعي وتشغيل الأتوبيسات المملوكة للهيئة بمدن (القاهرة الجديدة – الشروق – العبور - العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر - الشيخ زايد)، بنظام النقل المستدام والذكي، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية وزيادة عوامل جذب السكان إليها ورفع نسب الإشغال بها.

وأوضح الدكتور أحمد الكافوري، أن الموافقة تستند إلي رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة (مصر 2030) التي تستهدف زيادة عدد رحلات الأفراد بالنقل العام بمقدار 50% بحلول عام 2030، حفاظًا على البيئة وخفضًا لانبعاثات قطاع النقل، والحد من التكدسات المرورية وتقليل زمن الرحلات.

كما أكد أن التشغيل يتم وفقًا لخطط النقل الجماعي وجداول تشغيل ومسارات تتفق مع الطلب على النقل بكل منطقة ووفقا للأكواد والمواصفات المتعارف عليها دوليا، وسيتم مراقبته بأحدث نظم المراقبة والإدارة الإلكترونية وفقا لكفاءات تم تدريبها على هذه المهام، كما يشمل نظم الدفع غير النقدي، ونظم تخطيط الرحلات للأفراد باستخدام أجهزة المحمول والخرائط الديناميكية، لتسهيل تشجيع المواطنين على التنقل السهل والآمن.

وأوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المستشار القانوني للوحدة، أن التعاقد سوف يشمل بنودا قانونية وفنية لمراقبة التشغيل ومؤشرات الأداء والمعايير المحددة، كما يشمل التعاقد إعادة تجديد المركبات وإمكانية زيادة عدد الأتوبيسات وفقا لمستوي الخدمة المطلوب.