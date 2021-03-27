"الرئيس السيسي صاحب فكرة احتفال المومياوات".. مصطفى وزيري: هند صبري فنانة راقية

(مصراوي):

رد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على الانتقادات التى وجهت على اختيار الفنانة هند صبرى ضمن المشاركين فى الاحتفالية العالمية لنقل موكب المومياوات الملكية، بأن النجمة التونسية فنانة راقية ولا تقل بأي شكل من الأشكال عن الفنانيين المصريين المشاركين.

وأضاف "وزيرى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن نقل المومياوات الملكية حدث عالمي وسيتم متابعته دوليًا على مستوى كبير، ولذلك كان علينا استغلال الفنانة هند صبري في تقديم الحفل باللغة الفرنسية، موضحًا أن هناك العديد من الفنانين المصريين يشاركون بجانب "صبرى" منهم: يسرا، حسين فهمي، منى زكي، أحمد حلمي، آسر ياسين، بجانب عدد من النجوم الآخرين.

ولفت الدكتور مصطفى وزيرى، أن الحدث سيتم نقله عالميا على الهواء مباشرة، وتم التقاط عدد صورا دعائية للنجوم المشاركين فى من الأماكن السياحية بغرض الترويج للحديث الضخم.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان صاحب فكرة الاحتفال الكبير لنقل المومياوات الملكية في موكب عالمي وبطريقة عصرية تظهر عظمة الحضارة المصرية القديمة، من أجل الترويج للسياحة المصرية، والمواقع الأثرية مثل المتحف القومي للحضارة التي يشهد عرض المومياوات داخل إحدى قاعاته.

وأكمل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن الرئيس السيسى، وجّه الحكومة لتوفير كافة الإمكانيات من أجل خروج الاحتفال بالشكل اللائق باسم مصر وتاريخها العريق، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على شكل الاحتفال بعد مشاهدة نحو 600 عرض وبروفة، حتى تم الاختيار الفكرة المقرر تنفيذها، مشيرا إلى أن شركة مصرية هى المسئولة عن الاحتفالية بالكامل.

وأضاف وزيري، أن المتحف القومي للحضارة المصرية، سوف يشهد عرض هيكل عظمى لمومياء مصرية يعود عمرها إلى أكثر من 35 ألف سنة، لشخص كان يبلغ عمره وقت وفاته من 17 إلى 19 عاما.

وأضاف "وزيرى" أن الهيكل يعد ثانى أقدم هيكل عظمى بشري في مصر، وكان قد تم العثور عليه العثور عليه فى منطقة "نازلة خاطر"، عن طريق البعثة الأثرية لجامعة لوفن البلجيكية والتى عملت فى الثمانينيّات من القرن الماضى بقرى مدينة طهطا بسوهاج، حيث أخذت البعثة الهيكل معها للترميم والدراسة ولكن نجحت مصر فى 2018 في استعادة الهيكل مرة أخرى، والذى سيعرض أيضًا داخل قاعات متحف الحضارة القومى.