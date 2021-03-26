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وزير الإسكان: معدات "المقاولون العرب" جاهزة للتعامل مع آثار حادث قطاري سوهاج

10:55 م الجمعة 26 مارس 2021
وزير الإسكان: معدات "المقاولون العرب" جاهزة للتعامل مع آثار حادث قطاري سوهاج

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

(مصراوي):

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن معدات شركة المقاولون العرب وإمكاناتها كلها جاهزة للتعامل مع آثار حادث قطاري سوهاج، مشيرًا إلى أنه وجّه مسئولي الشركة بحشد أي معدات للتعامل والمساعدة في جهود إخلاء منطقة الحادث، وسيارات الإسعاف التي تتبع الشركة، وأن تكون كلها جاهزة للتعامل بتعليمات من محافظ سوهاج.

وتقدم الدكتور عاصم الجزار بخالص العزاء لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع مصابى الحادث.

عاصم الجزار حادث قطاري سوهاج وزارة الإسكان سوهاج
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