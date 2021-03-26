محافظ القاهرة: رفع حالة الطوارئ بمعهد ناصر وعدد من المستشفيات لاستقبال مصابي قطاري سوهاج
كتب- محمد نصار:
نعى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ببالغ الحزن والأسى وقوع عدد من الضحايا جراء حادث تصادم قطاري طهطا بسوهاج.
ودعا محافظ القاهرة، المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد محافظ القاهرة على رفع حالة الطوارئ بمستشفى معهد ناصر وعدد من مستشفيات القاهرة وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال أي مصابين تستدعى حالتهم العلاج بالقاهرة والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث مؤكدًا أن الدولة تسخر كافة امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.
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