بسبب حادث قطاري سوهاج.. "المتحدة": وقف البرامج الترفيهية في جميع قنواتها

كتب- مينا غالي:

صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تامر مرسي رئيس مجلس الإدارة قرر إيقاف كافة البرامج الترفيهية اليوم تزامنًا مع حالة الحزن التي يشعر بها المصريون بعد وقوع حادث قطاري سوهاج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مصرع 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.

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