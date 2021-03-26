أمير قطر يعزي الرئيس السيسي

وكالات:

أرسل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.

ووفقا لوكالة الأنباء القطري، فإن أمير قطر تمنى "للمصابين الشفاء العاجل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.