رئيس "دينية الشيوخ" يدعو رجال الأعمال لتوفير وظائف لأهالي ضحايا ومصابي قطاري سوهاج

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إنه يجب على الحكومة أن تتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار حوداث القطارات وغيرها من الحوادث المتكررة على الطرق السريعة؛ حفاظًا على أهالينا في كل مكان وزمان.

وأضاف عامر في بيان له، الجمعة، أدعو إلى أهمية تطوير تقديم الخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات في كل أنحاء الجمهورية، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للشعب بشكل صحيح ومُنجز.

​وأثنى رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، على القيادة المصرية الحكيمة والحكومة لسرعة تفاعلها مع الحادث، ولما قامت به من إجراءات واتخاذ قرارات عاجلة نحو الحادث.

ووجه عامر الدعوة إلى رجال الأعمال الفضلاء ومؤسسات المجتمع المدني في أن يكون لهم الدور المؤثر والأكبر في تطوير المستشفيات الحكومية، لتقديم الخدمة العلاجية والطبية اللازمة لكل أفراد الوطن العظيم، مشيرا إلى أن هذا العمل من أفضل أعمال الخير والبر، لأنه يعين الأفراد على العيش بصحة وسلامة، مما يمكنهم من أداء دورهم في إعمار الأرض، وبهذا يقوم رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بدورهم في صناعة الحضارة المصرية الجديدة.

وقال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ:"أحث رجال الأعمل ومؤسسات المجتمع المدني على توفير فرص عمل لأهالي الضحايا والمصابين، وكذلك للمصابين بعد استكمال علاجهم، وذلك لمن ليس له عمل ثابت".

وأشار عامر إلى أنه يجب على المؤسسات الدينية والثقافية أن تقوم بدورها كذلك في التوعية والتثقيف اللازم الذي يساعد في هذه الأمور، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الحبيب مصر وأهله من كل سوء.

ودعا رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، المولى عز وجل أن ينعم على أهل الضحايا بالصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل شفاءً لا يغادر سقمًا.