طلب مناقشة عامة.. أول تحرك من مجلس الشيوخ بشأن "قطاري سوهاج"

(مصراوي):

أعلنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أنها ستتقدم صباح غدٍ السبت، بطلب مناقشة عامة للوقوف على ملابسات حادث قطاري سوهاج، الذي أسفر عن مصرع 32 وإصابة 114.

ودعت رمزي في بيان لها اليوم الجمعة، لطلب المناقشة العامة لضرورة حضور الجهات المعنية لمجلس الشيوخ للوقوف على أبعاد الحادث وما تسبب فيه، مشددة على ضرورة معاقبة المقصرين أشد عقاب، ولاسيما حال ثبوت وجود تقصير متعمد.

وتابعت أنه على الرغم من كل جهود التطوير ورفع كفاءة مرفق السكك الحديدية التي تقوم بها الدولة، إلا أن العنصر البشري يبقى هو أهم العناصر التي تحتاج إلى التطوير، فالغالبية العظمى من حوادث السكك الحديدية في مصر ترجع إلى خطأ العنصر البشري، وهو ما يبرز معه جليًا ضعف قدرة بعض العناصر البشرية الموجودة بهيئة السكك الحديدية، وحاجتها إلى التدريب والتأهيل الجيد.

وأوضح أن الدولة أنفقت على مشروعات تطوير السكك الحديدية 181 مليار جنيه، عبارة عن 40 مليار جنيه تم إنفاقها خلال 6 سنوات سابقة وتنفيذ مشروعات حالية بقيمة 86 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 55 مليار جنيه.

وأكدت رمزي أن نواب المجلسين على أتم استعداد للتعاون بكافة الأدوات الرقابية لمواجهة هذا التقصير ومنع تكراره مجددًا، مشددة على ضرورة أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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