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مجلس الشيوخ ينعى ضحايا "قطاري سوهاج": ننتظر نتائج التحقيقات

08:27 م الجمعة 26 مارس 2021
مجلس الشيوخ ينعى ضحايا "قطاري سوهاج": ننتظر نتائج التحقيقات

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم جاء نصه كالتالي: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس الشيوخ ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بين قطارين في مركز طهطا بمحافظة سوهاج وأسفر عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات".

وأضاف البيان: "ينتظر المجلس نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث والمتسبب فيه، ويتقدم بأحر التعازي إلى رئيس الجمهورية والشعب المصري وأسر الضحايا".

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