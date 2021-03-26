رئيس الوزراء العراقي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث "قطاري سوهاج"

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الكاظمي أعرب عن خالص تعازي العراق، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من ناحيته أعرب الرئيس عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقي على تعازيه ومشاعره الصادقة، التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمي والشعبي، وما تتميز به من قوة ومتانة.