رئيس مجلس النواب ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج
كتب- نشأت علي:
تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة، إلى الشعب المصري في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.
وقال جبالي في بيان له: "بقلوب يعتصرها الألم والحزن أنعى باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج".
وأضاف: "وإذ يتابع مجلس النواب عن كثب التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وينتظر نتائجها للوقوف على أسباب الحادث، ليدعو المولى عز وجل أن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يعجل بشفاء المصابين، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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