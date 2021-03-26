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التضامن: تعويضات عاجلة لضحايا حادث قطاري سوهاج لحين إنهاء الإجراءات

08:10 م الجمعة 26 مارس 2021
التضامن: تعويضات عاجلة لضحايا حادث قطاري سوهاج لحين إنهاء الإجراءات

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة قدرها 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و10 آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة وذلك لحين إنهاء إجراءات التعويضات، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

وقال بيان من الوزارة إن القباج وجهت على الفور بتعبئة جهود الحمعيات الأهلية والمتطوعين وطالبت برفع حالة الطواري في إقليم وسط الصعيد والدفع بعدد من فرق الاستجابة السريعة لتوفير مهمات الاغاثة اللازمة بما يشمل المواد الغذائية وأدوات التعقيم والحماية الشخصية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة أسر المصابين من المراكز المحيطة بسوهاج ومن خارج المحافظة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بمضاعفة التعويضات المستحقة لأسر المتوفين لتصل إلى ١٠٠ ألف جنيه للمتوفي وتعويض المصابين بمبالغ تتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠ ألف جنيه تبعا لحدة الإصابة وعدد ساعات البقاء بالمستشفى، مع سرعة الصرف في خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

وبحسب البيان فإن الوزيرة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والأزهر الشريف والكنيسة لتوفير فرق الدعم النفسي اللازم للأسر المكلومة في مصابها وبالأخص للأطفال والنساء.

نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي حادث قطار حادث قطاري سوهاج

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