"الوطنية للصحافة" تطالب بتحري الدقة في النشر عن حادث قطاري سوهاج

كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي وجميع أعضائها بمزيد من الحزن والأسى ضحايا تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 32 من ركاب القطارين وإصابة 118 آخرين.

وتوجّه الشوربجي بالعزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث، سائلًا الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب "الشوربجي" الصحفيين والإعلاميين بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات عن الحادث والالتزام بالمعايير المهنية، وما تصدره الجهات المختصة من بيانات ومعلومات.​