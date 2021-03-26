أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"الوطنية للصحافة" تطالب بتحري الدقة في النشر عن حادث قطاري سوهاج

07:18 م الجمعة 26 مارس 2021
"الوطنية للصحافة" تطالب بتحري الدقة في النشر عن حادث قطاري سوهاج

حادث قطاري سوهاج

كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي وجميع أعضائها بمزيد من الحزن والأسى ضحايا تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 32 من ركاب القطارين وإصابة 118 آخرين.

وتوجّه الشوربجي بالعزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث، سائلًا الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب "الشوربجي" الصحفيين والإعلاميين بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات عن الحادث والالتزام بالمعايير المهنية، وما تصدره الجهات المختصة من بيانات ومعلومات.​

ضحايا حادث قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج قطاري سوهاج سوهاج الهيئة الوطنية للصحافة

الخبر التالى:

حادث "قطاري سوهاج".. مدبولي: أزمة كورونا أخرّت أعمال تطوير السكة الحديد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النائب العام يعاين موقع تصادم "قطاري سوهاج" (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا