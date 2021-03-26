"الجثامين بـ 12 مستشفى".. الصحة تعلن زيادة عدد إصابات كارثة قطاري سوهاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، إلى 32 حالة وفاة وإصابة 165 آخرين.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء جميع المصابين من موقع الحادث، إلى مستشفيات: "سوهاج التعليمي، وسوهاج العام، وسوهاج الجامعي، وطهطا، والمراغة".

وقالت إنه توزيع جثامين الوفيات على 12 مستشفى لحين تصريح النيابة العامة بدفنهم واستخراج التصاريح الرسمية.