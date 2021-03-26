مدبولي: طائرة لنقل إصابات حادث "قطاري سوهاج" الحرجة للقاهرة
(مصراوي):
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة أزمات وتم تحريك جميع الجهات بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي من سوهاج، إنه تم نقل جثامين المتوفين من الحادث، كما تم توجيه المستشفيات باستقبال كل الحالات وحشد كل الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث الأليم.
وأوضح مدبولي، أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الرعاية وتوفير طائرة لنقل الحالات الحرجة إلى القاهرة.
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