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مدبولي: طائرة لنقل إصابات حادث "قطاري سوهاج" الحرجة للقاهرة

06:38 م الجمعة 26 مارس 2021
مدبولي: طائرة لنقل إصابات حادث "قطاري سوهاج" الحرجة للقاهرة

رفع عربات حادث تصادم قطاري سوهاج

(مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة أزمات وتم تحريك جميع الجهات بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي من سوهاج، إنه تم نقل جثامين المتوفين من الحادث، كما تم توجيه المستشفيات باستقبال كل الحالات وحشد كل الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث الأليم.

وأوضح مدبولي، أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الرعاية وتوفير طائرة لنقل الحالات الحرجة إلى القاهرة.

تصادم قطاري سوهاج مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تصادم قطار حادث قطار

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