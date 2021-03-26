مشهد مروع.. لحظة تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

رصدت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة تصادم "قطاري سوهاج"، الذي وقع اليوم الجمعة، بمنطقة الصوامعة الواقعة بين طهطا والمراغة.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، إلى 32 حالة وفاة وإصابة 114 آخرين.

وووصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و٥ وزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحادث وتفقد حالة المصابين.

وسبق أن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعته لحادث قطاري سوهاج، مؤكدًا أن كل من تسبب في الحادث سينال الجزاء الرادع.

وأضاف الرئيس السيسي، في منشور علبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الجمعة: "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

ووجه الرئيس السيسي الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.