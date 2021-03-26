رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج التعليمي لزيارة مصابي "قطاري سوهاج"
كتب- محمد سامي:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيرا التعليم العالي والصحة إلى مستشفى سوهاج العام لزيارة مصابي حادث تصادم "قطاري سوهاج".
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالي والصحة والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، ومتابعة إجراءات التعامل مع الحادث.
وكلّف مدبولي بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.
وعبّر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجهًا خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء للمصابين، ومؤكدًا أنه وجّه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.
الخبر التالى:مشهد مروع.. لحظة تصادم قطاري سوهاج (فيديو)
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان