الأوقاف: 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وخمسة للمصاب في حادث قطاري سوهاج

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج مساعدةً عاجلةً من الموارد الذاتية للوزارة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الجمعة، أنه سيتم الصرف من واقع الكشوف التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى ما ستصرفه الوزارة؛ حرصًا من وزارة الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدي دورها المنوط في خدمة المجتمع جنبًا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعًا لحمة واحدة، وكلنا في خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق في كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه والإسهام في رفع أو تخفيف المعاناة عنهم.

وأشار وزير الأوقاف، أن ذلك يأتي ضمن الدور الاجتماعي للوزارة، وحرصًا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية في تخفيف معاناة أي مكروب.