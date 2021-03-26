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وصول مدبولي ووزيري الصحة والتعليم لسوهاج لمتابعة مصابي حادث القطارين

04:43 م الجمعة 26 مارس 2021
وصول مدبولي ووزيري الصحة والتعليم لسوهاج لمتابعة مصابي حادث القطارين

رئيس الوزراء ووزيرة الصحة

كتب - محمد سامي:

وصل قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والصحة إلى محافظة سوهاج، لمتابعة حادث القطارين.

وتوجه مدبولي بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي، على الفور للمستشفيات لزيارة مصابي حادث تصادم القطارين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء "التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى"، يتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

حادث قطاري سوهاج رئيس الوزراء تصادم قطارين الصوامعة مستشفى سوهاج مصطفى مدبولي

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