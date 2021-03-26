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شيخ الأزهر والمفتي ينعيان ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

03:59 م الجمعة 26 مارس 2021
شيخ الأزهر والمفتي ينعيان ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

حادث قطاري سوهاج

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة؛ ما أدى إلى وفاة 32 مواطنًا وإصابة 66 آخرين بإصابات متفرقة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث قطار سوهاج.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

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