مدير "سوهاج الجامعي" يكشف طبيعة المصابين: "حالات بتر باليد والقدم"
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كتب - أحمد جمعة:
كشف الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي، عن وصول 15 حالة من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى المستشفى قبل قليل.
وأضاف "سعد" في تصريحات لمصراوي، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى للحالة القصوى، موضحًا أن الحالة "خطرة" وبعضها أصيب ببتر في اليد والقدم.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مصرع 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.
أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بالمحافظة.
وقال مجاهد، إنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، للمساعدة في علاج مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.
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