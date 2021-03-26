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الصحة: إرسال فرق طبية من القاهرة إلى سوهاج على متن طائرة

03:31 م الجمعة 26 مارس 2021
الصحة: إرسال فرق طبية من القاهرة إلى سوهاج على متن طائرة

حادث قطارين في سوهاج

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، للمساعدة في علاج مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأوضح أن طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية أقلعت قبل قليل إلى محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مصرع 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

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