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السيسي يكلف القوات المسلحة بالمشاركة في نقل مصابي حادث قطاري سوهاج

03:16 م الجمعة 26 مارس 2021
السيسي يكلف القوات المسلحة بالمشاركة في نقل مصابي حادث قطاري سوهاج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة، لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج.

وكلف الرئيس، وفقاً لما ذكرته قناة إكسترا نيوز، الجمعة، القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين والرعاية الطبية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي القوات المسلحة حادث قطاري سوهاج

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