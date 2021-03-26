السيسي يكلف القوات المسلحة بالمشاركة في نقل مصابي حادث قطاري سوهاج
كتب - محمود مصطفى:
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة، لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج.
وكلف الرئيس، وفقاً لما ذكرته قناة إكسترا نيوز، الجمعة، القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين والرعاية الطبية.
الخبر التالى:الصحة: إرسال فرق طبية من القاهرة إلى سوهاج على متن طائرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان