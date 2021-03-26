أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السيسي يوجه بتشكيل لجنة من 4 جهات لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج

03:08 م الجمعة 26 مارس 2021
السيسي يوجه بتشكيل لجنة من 4 جهات لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء

كتب-أحمد مسعد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة، لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج.

وكلف الرئيس، وفقاً لما ذكرته قناة إكسترا نيوز، الجمعة، القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين والرعاية الطبية.

لمتابعة كل ما يتعلق بحادث قطاري سوهاج في تغطية خاصة (اضغط هنا)
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حادث قطاري سوهاج تصادم قطارين

الخبر التالى:

الصحة تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع ضحايا قطاري سوهاج.. والحكومة تتجه لموقع الحادث (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا