السيسي يوجه بتشكيل لجنة من 4 جهات لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج

كتب-أحمد مسعد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة، لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج.

وكلف الرئيس، وفقاً لما ذكرته قناة إكسترا نيوز، الجمعة، القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين والرعاية الطبية.