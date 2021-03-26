3 إجراءات عاجلة من مجلس الوزراء بشأن حادث تصادم قطارين بسوهاج

كتب- محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيري النقل والصحة والسكان.

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور، لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورًا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وقرر مجلس الوزراء، تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

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