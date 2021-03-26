الصحة: نقل مصابي تصادم قطاري سوهاج إلى 4 مستشفيات

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، عن نقل ٥٠ مصاباً جراء حادث تصادم قطارين بسوهاج إلى مستشفيات الإخلاء وهي" سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وقال لمصراوي إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطها، محافظة سوهاج.

وأشار مجاهد إلي أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

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