وزيرة الصحة تتوجه لسوهاج لمتابعة حادث تصادم القطارين

كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في طريقها إلى سوهاج الآن لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القطارين.

وأضاف مجاهد، لمصراوي، أنه تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف ويجري الدفع بتعزيزات إضافية مع رفع حالة الاستعداد إلى القصوى بجميع مستشفيات محافظات الصعيد استعدادا لنقل المصابين.



وأضاف مجاهد أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام وسوهاج التعليمي ومستشفى طهطا مستشفى المراغة.

وأشار إلى أن هناك 36 سيارة إسعاف بموقع الحادث، وسيتم الدعم بسيارات إضافية من هيئة الإسعاف بمحافظتي أسيوط والمنيا للمساعدة في نقل المصابين.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة في طريقها إلى محافظة سوهاج موقع الحادث للاطمئنان على المصابين، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات في محافظة لمتابعة المصابين بديوان الوزارة والمحافظة.