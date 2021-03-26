أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزيرة الصحة تتوجه لسوهاج لمتابعة حادث تصادم القطارين

01:35 م الجمعة 26 مارس 2021
وزيرة الصحة تتوجه لسوهاج لمتابعة حادث تصادم القطارين

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في طريقها إلى سوهاج الآن لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القطارين.

وأضاف مجاهد، لمصراوي، أنه تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف ويجري الدفع بتعزيزات إضافية مع رفع حالة الاستعداد إلى القصوى بجميع مستشفيات محافظات الصعيد استعدادا لنقل المصابين.


وأضاف مجاهد أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام وسوهاج التعليمي ومستشفى طهطا مستشفى المراغة.

وأشار إلى أن هناك 36 سيارة إسعاف بموقع الحادث، وسيتم الدعم بسيارات إضافية من هيئة الإسعاف بمحافظتي أسيوط والمنيا للمساعدة في نقل المصابين.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة في طريقها إلى محافظة سوهاج موقع الحادث للاطمئنان على المصابين، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات في محافظة لمتابعة المصابين بديوان الوزارة والمحافظة.

لمتابعة كل ما يتعلق بحادث قطاري سوهاج في تغطية خاصة (اضغط هنا)
هالة زايد وزارة الصحة خالد مجاهد حادث قطاري سوهاج

الخبر التالى:

الصحة: نقل مصابي تصادم قطاري سوهاج إلى 4 مستشفيات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حادث تصادم قطاري سوهاج.. مصرع 32 مواطناً.. والسكة الحديد تكشف مفاجأة (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا