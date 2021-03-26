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العدد قابل للزيادة.. الصحة: 50 مصابًا في حادث تصادم قطارين بسوهاج

01:30 م الجمعة 26 مارس 2021
العدد قابل للزيادة.. الصحة: 50 مصابًا في حادث تصادم قطارين بسوهاج

تصادم قطارين في سوهاج

كتب- أحمد جمعة وأسامة علي:

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 50 شخصًا أصيبوا في حادث تصادم قطارين بسوهاج، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة.

وأضاف مجاهد، لمصراوي، أنه لم يرد أي معلومات عن وقوع وفيات حتى الآن.

وأضاف مجاهد في تصريحات لقناة إكسترا نيو أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام وسوهاج التعليمي ومستشفى طهطا مستشفى المراغة.

وأشار إلى أن هناك 36 سيارة إسعاف بموقع الحادث، وسيتم الدعم بسيارات إضافية من هيئة الإسعاف بمحافظتي أسيوط والمنيا للمساعدة في نقل المصابين.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة في طريقها إلى محافظة سوهاج موقع الحادث للاطمئنان على المصابين، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المصابين بديوان الوزارة والمحافظة.

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