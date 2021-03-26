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خسائر منتظرة.. المطاعم السياحية تطالب بتعديل مواعيد الغلق في رمضان

01:20 م الجمعة 26 مارس 2021
خسائر منتظرة.. المطاعم السياحية تطالب بتعديل مواعيد الغلق في رمضان

ارشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

قال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة لا زالت في انتظار الرد على طلبها المقدم إلى الحكومة بشأن مواعيد غلق المنشآت (المطاعم والكافتيريات) خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف وهبة لمصراوي، أن الغرفة طالبت بـمـد مواعيد غلق المطاعم خلال شهر رمضان لتكون حتى الفجر "السحور" لتسطيع استقبال "الزبائن" مع زيادة نسبة التشغيل من 50% إلى 70%، ومراعاة عدد العاملين في العمل حسب احتياجات وطبيعة ـ"الشغل ذاته"ـ.

وأعرب وهبة، عن أمله بأن يكون الرد سريعا وطيبا وتستجيب الحكومة للمطالب المقدمة مراعاة للظروف الحالية حتى تستطيع المنشآت إعلان عروضها وتلقي الحجوزات والتجهيز للشهر الكريم.

وأكد عضو الغرفة، أن المطاعم لن تستطيع استقبال أية حجوزات حالية لتناول السحور في رمضان؛ كون مواعيد الغلق الحالية لا تناسب موعد وجبة السحور، كونها من الساعة 12 صباحا، وتمتد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات الرسمية.

وأشار إلى أن المطاعم ستتعرض لخسائر مالية منتظرة حال عدم تعديل مواعيد الغلق الحالية، ويتم السماح لها بالعمل حتى الفجر، خلال رمضان، لافتا إلى أن عمل المطاعم فقط خلال وجبة الإفطار لن يكفي لتغطية تكاليف رواتب العاملين، ومصاريف التشغيل اليومية.

وأكد وهبة، أن كافة المطاعم والكافتيريات، ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومن خالف تلك الإجراءات تحرر لها مخالفات من جانب وزارة السياحة والآثار، وغلق المنشأة لمدة أسبوع، وتوقيع غرامة فورية قيمتها 4 آلاف جنيه، مع مضاعفة تلك العقوبات في حال التكرار.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت مواعيد جديدة للمنشآت السياحية لضمان صحة المواطنين تضمنت غلق المنشآت السياحية في الساعة 12 مساء في أيام الأسبوع ويتم غلقها في 1 صباحا خلال العطلة الأسبوعية والإجازات الرسمية.

هشام وهبة المطاعم السياحية مواعيد غلق المنشآت الكافتيريات شهر رمضان

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