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التنمية المحلية: إزالة 1400 حالة تعدِ على نهر النيل بـ 16 محافظة

01:15 م الجمعة 26 مارس 2021
التنمية المحلية: إزالة 1400 حالة تعدِ على نهر النيل بـ 16 محافظة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب - أحمد مسعد:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى رأسها التعديات على نهر النيل لحماية مجرى النيل وذلك في ١٦ محافظة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن هناك تعاوناً وتنسيقاً على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة الموارد المائية والري وقوات إنفاذ القانون منذ بدء الحملات مطلع الأسبوع الجاري في ظل متابعة مستمرة للجنة استرداد الأراضي .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحملات نجحت في إزالة حوالي 1400 حالة تعدي علي مساحة 150 ألف متر مربع على نهر النيل، مشيراً إلى استمرار الحملات حتى يتم إزالة كافة حالات التعديات الصارخة التي تم رصدها على ضفتي نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة .

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة خاصة الموجودة على نهر النيل والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة .

وطالب اللواء شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تشهد الحملات بعدم عودة التعديات التي يتم إزالتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودة التعديات والتنبيه علي رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالات تعدي جديدة عقب تنفيذ الإزالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية لهذا الملف المهم لمواجهة أي تقصير في هذا الشأن.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التي تقوم بها المحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المشاركة فى الحملات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الأجيال القادمة .

التنمية المحلية محمود شعراوي إزالة تعديات تعديات نهر النيل

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