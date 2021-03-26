غدًا.. تخفيض الإنارة بشوارع وميادين ومبانٍ بالقاهرة بنسبة 50% لمدة ساعة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العاصمة ستشارك غدًا السبت الموافق 27 مارس في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة وميدان عابدين وكافة المباني العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات، مع تكليف الإنارة المركزية بتخفيض الإضاءة في الشوارع الرئيسية وعملها بطاقة 50% خلال الفترة المحددة.

وأكد محافظ القاهرة، على أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة في هذا الحدث.

كما دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا على أن المشاركة تهدف إلى جانب توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلى تدريب المواطنين على المشاركة في مسئولية التصدي للمشكلات ومشاركة شعوب العالم في تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخي.

يذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت في مدينة سيدني بأستراليا عام ٢٠٠٧، وشارك بها أكثر من ٢ مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة للأرض" ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا، دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها في الأعوام التالية .