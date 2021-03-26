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في أولى جولاته.. وفد رؤساء الأديرة الأوكراني يزور "سخا" إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة

10:25 ص الجمعة 26 مارس 2021
في أولى جولاته.. وفد رؤساء الأديرة الأوكراني يزور "سخا" إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة

وفد رؤساء الأديرة الأوكراني يزور سخا

كتب مينا غالي

بدأ وفد مكون من عدد من رؤساء الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا زيارة لمصر، أمس، حيث يزور الوفد عددًا من الأماكن الأثرية الدينية والسياحية المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية الذي بدأ عقب زيارة قداسة البابا تواضروس، الأولى للكنيسة الروسية عام ٢٠١٤ والني نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة من الكنيستين لتفعيل العلاقات من خلال تبادل الخبرات الرعوية والرهبانية والبعثات الدراسية.

من المنتظر أن يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني الوفد الرهباني الأوكراني خلال الزيارة.

وزار الوفد أمس، كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا، في محافظة كفر الشيخ، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري، وعدد من الآباء الكهنة.

وتفقد الوفد الرهباني المعالم الأثرية التي تحويها الكنيسة والتي تعد إحدى المحطات التي استقرت بها فترة، العائلة المقدسة لدى وصولها إلى مصر، وكان من أبرز هذه المعالم "كعب يسوع" وهو آثار كعب السيد المسيح على حجر.

تأتي زيارة الوفد الرهباني الأوكراني لكنيسة "سخا" الأثرية ضمن جولتهم بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية التي بدأت أمس.

رؤساء الأديرة أوكرانيا سخا مسار العائلة المقدسة

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