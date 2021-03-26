أئمة الأوقاف يتحدثون عن "الحلال بيّن والحرام بيّن" في خطبة الجمعة
كتب -محمود مصطفى:
يتحدث أئمة وزارة الأوقاف بجميع مساجد الجمهورية، في خطبة الجمعة اليوم عن موضوع "الحلال بيّن والحرام بيّن".
ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وقالت الأوقاف، إن موضوع الخطبة يهدف إلى التأكيد على معنيين الأول هو ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام، والآخر هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن العلماء طريقهم السعة والتيسير على الناس من باب أن الأصل في الأشياء الحِلُّ والإباحة والتحريم لا يثبت إلا بدليل، في حين أن الجهلاء يجعلون من التحريم أصلًا ثابتًا لديهم، وكأن الحِلَّ هو الذي يحتاج إلى دليل فيضيقون على الناس سبل حياتهم.
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