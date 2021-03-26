وزيرة التضامن الاجتماعي لـ"الجمهورية": مبادرة الرئيس تنهي مأساة الغارمات

القاهرة-(أ ش أ):

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الوزارة ستقوم بسداد 50% من ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسات الخير وجمعيات تنمية المجتمع التي تتعاون معها، حيث بلغت أعدادهن ما يقرب من 30 ألف سيدة وهو عدد تقديري قابل للزيادة والنقصان، وتقوم الوزارة بتسديد الدين عن أقلهن اقتراضا من 4 إلى 5 آلاف جنيها، وحصلنا على أسمائهن من وزارة الداخلية.

وقالت القباج، في حوار بجريدة الجمهورية، اليوم الجمعة - إن الدولة تعمل على تعقب وملاحقة سماسرة الأقراض، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تحتاج القضية إلى توعية وتثقيف مجتمعي حتى لا يغرر بالغارمات واستغلال حاجتهن للمال ويتم الزج بهن في مخالفات مالية وقانونية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تقدم الدعم النقدي والعيني بقيمة 1.340 مليار جنيه سنويا يستهدف 440 ألف يتيم ويتيمة برعاية 22 ألفا منهم في دور الرعاية أو بمساعدة الأسر الكافلة لهم، لافته إلى أنها في أول لقاء مع الرئيس السيسي تناول موضوع اليتيمات الذي يتابعه باهتمام ويضعه على رأس أولياته، مشيرة إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على تسكينهن فقط بل سيتم توفير لهن وحدات سكنية بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي يمكنهن من الانخراط في المجتمع.

وأكدت القباج، على ضرورة أن يتم تسليط الضوء على الوعي المجتمعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة التي أصبح لها تأثير كبير على المواطنين، وتسعى الوزارة من خلالها إلى المساهمة في أعمال فنية وبرامج توعية بالاتفاق مع وزيرة الثقافة ووزير الاتصالات مثل مسلسلات سنبل وعادات وتقاليد، وتدعو إلى عودة برنامج حياتي لما لهذه الأعمال من إثر بالغ في تسليط الضوء على الوعي والتمكين الاقتصادي ضمن برنامج مواطنة ووعي بالإضافة لقضايا الزواج المبكر والختان والاتجار في البشر وتمكين النساء من الحياة الكريمة وتناول قضايا المسنين.