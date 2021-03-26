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على مساحة 200 ألف فدان وإنتاجية تصل لـ15 طن.. "الزراعة" تطرح العروة الصيفية أبريل المقبل

04:03 ص الجمعة 26 مارس 2021
على مساحة 200 ألف فدان وإنتاجية تصل لـ15 طن.. "الزراعة" تطرح العروة الصيفية أبريل المقبل

وزارة الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس علاء البحراوي، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن موسم الطماطم الصيفي متميز للغاية، مشيرًا إلى أن إنتاجية الفدان قد تصل لـ 15طن.

وأضاف البحراوي، لمصراوي، أن المساحة المزروعة بلغت 200 ألف فدان، موضحًا أن محافظات الصعيد هي مركز إنتاجية العروة الصيفية.

وتابع بأن "إجمالى مساحات الطماطم حوالى 500 ألف فدان تُزرع فى 3 عروات"، مؤكدًا على أنه يتم عمل الحصر النهائي وحصاد المساحات المذكورة، تمهيدًا إلى طرح الكميات مطلع أبريل المقبل.

وأشار مدير عام الخضر إلى أن جميع أسعار الخضروات حاليًا مستقرة بسبب زيادة الإنتاج، مضيفًا: "هناك متابعة مستمرة للمحصول لزيادة الإنتاج بالأسواق المحلية تمهيدًا لزيادة الطلب قبل شهر رمضان الكريم".

جدير بالذكر أن إنتاج مصر يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين طن، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، حيث تنتج مصر 3 عروات.​

العروة الصيفية وزارة الزراعة موسم الطماطم الصيفي الطماطم
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