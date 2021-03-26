كيف تحمي محصولك من التقلبات الجوية؟ الزراعة تجيب
كتب - أحمد مسعد:
كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، إن ما يقلق مزارعي "البصل، الثوم، والبطاطس، والبنجر" التأثر بعملية تغير الفصول من الشتاء إلى الصيف، والذي يؤثر تأخر للنمو أو التحجيم من عمر هذه المحاصيل.
قال فهيم، لمصراوي الخميس، إنه يجب الألتزام استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 2.5 كجم رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 35 إلى 50 سم للفدان للبصل والثوم والبطاطس علي ٤٠٠ لتر ماء للفدان.
وأضاف رئيس المركز، أنه يجب استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين مع الخلط مع مركب سيتوكينين 35 إلى 50 سم للفدان.
وحذر من خلط أي أسمدة أو مبيدات مع نظافه موتور الرش، إلى جانب عدم تناول أي شيئ منزرع بالأرض كغذاء سواء للإنسان أو الحيوان نهائيًا لمدة 21 يومًا، وهي فترة الآمان.
وأشار فهيم إلى ضرورة الرش في وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولاً ثم الري أو الرش بعد 3-5 يوم من الري.
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