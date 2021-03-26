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غدًا.. قطع المياه عن 5 مناطق كبرى بالجيزة

01:58 ص الجمعة 26 مارس 2021
غدًا.. قطع المياه عن 5 مناطق كبرى بالجيزة

قطع مياه ـ أرشيفية

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يؤدي إلى قطع المياه لمدة ثلاث ساعات اعتبارا من الساعة الـ 1 وحتى الساعة الـ 4 فجر غد السبت الموافق 27-3-2021

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: حي العجوزة - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحي.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع ويمكن الاتصال بها من خلال الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.​

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب محطة مياه الجيزة

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