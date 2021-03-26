غدًا.. قطع المياه عن 5 مناطق كبرى بالجيزة
أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يؤدي إلى قطع المياه لمدة ثلاث ساعات اعتبارا من الساعة الـ 1 وحتى الساعة الـ 4 فجر غد السبت الموافق 27-3-2021
وأوضحت الشركة، في بيان، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: حي العجوزة - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحي.
وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع ويمكن الاتصال بها من خلال الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.
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