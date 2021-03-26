اليوم.. عرض مسرحية عيد جواز من سيت كوم اللوكاندة

تعرض قناة dmc اليوم الجمعة، مسرحية "عيد جواز" من السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، إنتاج شركة سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، في تمام الساعة الثامنة مساء.

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما، أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غنى وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذى ورث غرفة فى اللوكاندة، وفى هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون فى ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطمانى، على حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوى، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجى جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسنى.

العرض من تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامى، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوى، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فنى فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.