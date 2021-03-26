ساويرس: "الأغنياء في مصر بيزيدوا والدولة ساعدت المستثمرين من خلال منح الأراضي بالمشاركة"



كتب - يوسف عفيفي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن نسبة تعداد الأغنياء بمصر في تزايد قائلًا: "مصر فلوسها ظاهرة فيها"، بجانب أن المشروعات الحكومية التي تجريها ضخمة للغاية وساعدت في الرواج من خلال منح الأراضي بالمشاركة مع المستثمرين.

وأكد ساويرس، خلال حوار عبر الإنترنت لـ V Estate Expo، أن مصر تعتبر أكبر دولة تحت الإنشاء، نتيجة طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي غير الطبيعية والبعيدة، وقال: "مفيش دولة أخرى تسير بهذا النمط.. لكن هناك قطار مُعلق وقطار سريع وعاصمة إدارية كاملة ومشروعات وسط البلد ومنطقة ماسبيرو والتطوير اللي حصل فيها، وكل ده بطريقة سريعة جعل فيه رواج كبير في ظل كورونا وانكماش الدول الأخرى".

وأشاد بتعامل الحكومة والمواطنين مع جائحة كورونا والتعايش معها قائلًا: "مصر اتعاملت مع المرض وتماشت مع الجائحة بشكل طيب عشان الناس تعيش".

اقرأ أيضًا:

ساويرس: قطاع العقارات آمن للاستثمار والدول التي طبقت الإغلاق بسبب كورونا ستتعرض لأزمة



