ساويرس: قطاع العقارات آمن للاستثمار والدول التي طبقت الإغلاق بسبب كورونا ستتعرض لأزمة

كتب – يوسف عفيفي:

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن جائحة كورونا جعلت هناك "عزوفًا" عن النزول إلى العمل أو الشراء أو التسوق أو الترفيه، وتأثر الأغلبية للغاية.

وأوضح ساويرس، خلال حوار عبر الإنترنت لـ V Estate Expo، أن أبرز المتأثرين بالجائحة هم العاملين في مجالات السياحة والمطاعم والطيران وقطاع العقارات، إضافة إلى قطاعات كثيرة جدًا تأثرت بشكل أكبر: "هناك قطاعات ادمرت وليس معها أي شيء لتشتريه".

وقال ساويرس: "المصريين بيشوفوا قطاع العقارات هو قطاع استثماري آمن.. والدليل على ده إن الطلب على العقارات فى مصر 10 أضعاف الموجود".

وأشار ساويرس إلى وجود قطاعات استفادت بسبب الجائحة منهم صانعي الكمامات والعاملين في الصحة، لافتًا إلى أنه أول من طالب الحكومة والمواطنين بالتعايش مع الجائحة لأنها ستستمر فترة كبيرة، متابعًا بالقول: "تمت مهاجمتي بشكل عنيف وقتها، لكن ما ناديت به حدث الآن، وتعاملت مصر مع المرض وتماشت مع الجائحة حتى تعيش الناس".

وأوضح أن بعض دول العالم ومنهم إنجلترا وفرنسا طبقت الإغلاق الكامل للحد من انتشار الفيروس، وهو ما سيُعرضهم فيما بعد لـ"أزمة شديدة في اقتصادها" قائلا: "سيمرون بأيام سودة بعد الانتهاء من الأزمة نتيجة الغلق الكامل".



