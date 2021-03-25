سيتي إيدج: بدء تسويق أبراج ماسبيرو نهاية العام ونستهدف مبيعات بـ16 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت سيتي إيدج البدء في تسويق أبراج منطقة ماسبيرو خلال الربع الثالث من 2021، والتي تستهدف الشركة من خلالها مبيعات قدرها 3 مليارات جنيه.

وتتضمن المرحلة الأولى من أبراج ماسبيرو 3 أبراج سكنية على نهر النيل مباشرة بارتفاعات تزيد على 40 دورًا، وتبدأ مساحات الوحدات فيها من 50 مترًا على أن تتراوح متوسط المساحات المتاحة بين 150 إلى 250 مترًا بنظام التشطيب الفندقي كما ستطرح أيضا مساحات تجارية مختلفة في ماسبيرو هذا العام.

وقال الدكتور محمد المكاوى، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج " لقد سجلنا مبيعات تعاقدية خلال 2020 تُقدر بنحو 11 مليار جنيه، كما حققنا معدل نمو في الأرباح بحوالي 36% مقارنة بـ 2019 برغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري.

وتابع:"نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية تقدر بنحو 16 مليار جنيه خلال العام الحالي 2021، منها 8 مليارات جنيه لمشروعات الشركة بمدينة العلمين الجديدة و3 مليارات لأبراج ماسبيرو و3 مليارات لمشروع المقصد بالعاصمة الجديدة وملياري جنيه لباقي المشروعات".

وتعتزم سيتى إيدج التوسع بمشروعاتها خلال العام الحالي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها للتوسع شرق القاهرة، وتستهدف طرح مشروع متعدد الاستخدامات في مواجهة الجامعة الأمريكية على مساحة 71 فدانًا مُقسم إلى 50% تجارى وإداري وفندقي و50% سكنى ونسبة المباني بين 18 و20 %، وسيتم طرح الوحدات بطرق سداد بين 7 و8 سنوات بدون فوائد.

وكانت سيتي إيدج قد حصلت على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليارات جنيه يتم سداد قيمتها على 4 سنوات ومدة تنفيذ المشروع تصل الى 5 سنوات، كما سيتم تسليم الوحدات خلال 3 سنوات ونصف من التعاقد.

أما بالنسبة لتطوير منطقة "ماسبيرو"، فتتولى سيتي إيدج التسويق للمسطح التجاري بالمباني التي يتم تنفيذها كإسكان بديل لأهالي ماسبيرو تصل مساحته إلى 800 متر، بالإضافة إلى 3 أبراج على كورنيش النيل مباشرة مُخصصة لفندق 5 نجوم ووحدات إدارية. وتستهدف الشركة طرح الجزء التجاري والمبنى الإداري بعد شهر رمضان.



وأوضح مكاوي، أن الشركة تمكنت من تسويق 50% من وحدات مشروع المقصد فيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر بدء التسليم بنهاية أبريل المقبل، أما "المقصد ريزيدنس" والتي تضم شقق بمساحات من 111 الى 160 متر تسلم كامل التشطيب فقد تم بدء البيع بها بالربع الأخير من العام الماضي و الاستلام سيبدأ في خلال 6 شهور، حيث تدخل معظم وحدات المشروع ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري منخفضة الفائدة بنظم تقسيط تمتد حتى 20 عاما.